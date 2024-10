Ruud Gullit vindt dat Formule 1-coureurs zoals Max Verstappen groot respect verdienen. “Dit is veel meer dan alleen maar rondjes rijden”, vertelt de oud-topvoetballer in gesprek met FORMULE 1 Magazine over zijn passie voor F1.

Gullit noemt zichzelf een groot liefhebber van de sport. Zo bezocht hij afgelopen zomer nog de Dutch Grand Prix in Zandvoort. “Ik ben wel wat gewend vanuit het voetbal, maar Formule 1 is indrukwekkend. Wat een bijzondere wereld, hè?”

Hij legt uit: “Ik heb echt heel veel respect voor hoe hard die coureurs gaan, hoe ze trainen en vooral ook de risico’s die ze nemen; zowel Max Verstappen als alle anderen. Het zijn allemaal bijzonder getalenteerde coureurs.”

Band Gullit en Verstappen

Net als bijvoorbeeld Verstappen weet Gullit bovendien wat het is om wereldberoemd te zijn en om meerdere malen kampioen te worden. Een connectie met de Nederlandse coureur van Red Bull heeft hij sowieso. “Want”,, klinkt het met een grijns, “ik heb met Max ooit eens een reclame gedaan voor Ziggo Sport, dat schept natuurlijk een band.”

De 61-jarige oud-Gullit voetbalde voor onder andere Feyenoord, PSV, AC Milan en Chelsea. Hij geldt als een van de beste Nederlandse spelers ooit en is de man van de openingsgoal in de gewonnen EK-finale in 1988. Later was hij hoofdtrainer bij onder meer Chelsea en Feyenoord. Inmiddels werkt hij als voetbalanalist op tv. Zo is hij al jaren een graag geziene gast in diverse programma’s in binnen- en buitenland.

