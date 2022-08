Carlos Sainz mocht zondag op Spa-Francorchamps voor de zevende keer dit seizoen naar het podium, maar het werd niet het gehoopte hoogste treetje. De coureur van Ferrari moest in de einduitslag van de Belgische Grand Prix Max Verstappen en Sergio Pérez voor zich dulden.

Sainz kreeg zaterdag de poleposition in de schoot geworpen nadat hij de kwalificatie als tweede had afgesloten, achter Verstappen. Die besloot echter een gridstraf te nemen en dus mocht Sainz vanaf de beste startplaats vertrekken. Vooraf had de Ferrari-coureur – gezien de snelheid van Verstappen en Red Bull – al weinig hoop op een overwinning en hij zag dat tijdens de race bevestigd.

“We hadden een goede start en een goede herstart, maar we hadden gewoon niet het tempo”, aldus de Spanjaard die klaagde over zijn banden. “Die raakten snel oververhit. Om de een of andere reden hadden we dit weekend gewoon niet het pakket. Maar goed, we staan op het podium en dat is natuurlijk oké.”

Hoop gevestigd op Zandvoort

“De beide Red Bulls kwamen vandaag van een andere planeet”, vervolgde Sainz. “Helaas konden we niet met ze vechten en waren we eigenlijk meer aan het overleven. We zullen moeten bekijken waarom we hier niet competitief waren, maar Zandvoort zou ons beter moeten liggen. We zullen proberen daar te winnen.”