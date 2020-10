Sainz: ‘Alonso gaat op het juiste moment naar Renault’

Fernando Alonso keert volgend jaar terug in de Formule 1 bij Renault. De Franse renstal begint na een aantal magere jaren beter te presteren. Volgens Carlos Sainz had Alonso zich geen beter instapmoment kunnen wensen.

Renault kende een zwaar 2019. De resultaten vielen tegen en de renstal werd slechts vijfde in het constructeurskampioenschap, maar dit jaar gaat het een stuk beter bij de Franse renstal en stond Daniel Ricciardo zelfs op het podium op de Nürburgring. Carlos Sainz reed eind 2017 en in 2018 bij Renault en is complimenteus over zijn oude team.

Lees ook: Alonso: ‘Renault heeft alles in huis om competitief te zijn in 2021’

“Ze doen het echt goed momenteel”, vertelt Carlos Sainz aan Motorsportweek. “Het gaat nu echt de goede kant op na een moeilijk 2019. Ze weten nu hoe ze de auto moeten ontwikkelen en maken het McLaren erg lastig”, aldus de Spanjaard.

Hij is ook blij dat zijn idool, Fernando Alonso terugkeert in de Formule 1 bij het team waar hij grootse successen kende in het verleden. “Alonso gaat op het juiste moment naar Renault. Het is goed nieuws voor de sport, voor hem en voor iedereen eigenlijk”, zegt Sainz.

Lees ook: Palmer: ‘Door Ricciardo lijkt het net alsof Ocon een middelmatige coureur is’