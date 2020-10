Alonso: ‘Renault heeft alles in huis om competitief te zijn in 2021’

Na het eerste podium in bijna tien jaar, is het vertrouwen in een sterk 2021 toegenomen bij Renault, ook bij Fernando Alonso, die volgend jaar aan zijn derde periode begint bij het Franse team. “We hebben alles in huis om sterk te zijn volgend jaar.”

Daniel Ricciardo werd afgelopen weekend derde tijdens de Grand Prix van Eifel. Het was het beste resultaat van een Renault-coureur sinds Maleisië 2011, toen Nick Heidfeld derde werd. Het zorgt voor optimisme over de toekomst, ook bij Fernando Alonso, die op dinsdag 100 kilometer aflegde bij een filmdag in Barcelona.

“Als je kijkt naar hoeveel progressie het team heeft geboekt dit jaar, dan zijn we allemaal hoopvol voor 2021”, vertelt Fernando Alonso aan Crash.

“Maar we moeten wel realistisch blijven. Het gat wat wij als middenveldteam nu naar Mercedes en Red Bull hebben, nemen we mee naar volgend jaar. We mogen optimistisch zijn over volgend jaar, maar moeten wel met beide benen op de grond blijven staan, maar ik denk dat we alle ingrediënten hebben om volgend jaar competitief te zijn”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

