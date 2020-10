Palmer: ‘Door Ricciardo lijkt het net alsof Ocon een middelmatige coureur is’

Esteban Ocon heeft het dit seizoen niet makkelijk. Daniel Ricciardo is hem bijna ieder weekend de baas en heeft ruim 40 punten meer in het kampioenschap. “Ocon heeft potentie, maar door Ricciardo lijkt het net alsof Ocon een middelmatige coureur is”, zegt oud Renault-coureur Joylon Palmer.

Na elf races heeft Daniel Ricciardo 78 punten verzameld, terwijl Esteban Ocon er ‘slechts’ 36 heeft. Ricciardo staat 10-1 voor in het kwalificatieduel en werd alleen in de eerste race in Oostenrijk en de tweede race in Engeland verslagen door Ocon. Volgens Joylon Palmer doet de Fransman het helemaal niet zo slecht als het lijkt.

“Ricciardo is bezig aan een waanzinnig sterk seizoen en daardoor lijkt het alsof Ocon een middelmatige coureur is. Ocon is een coureur met potentie. Dat heeft hij wel laten zien in zijn twee seizoenen naast Sergio Pérez bij Force India, maar ten opzichte van Ricciardo presteert hij niet. Maar dat komt ook door Ricciardo. Hij is ijzersterk dit seizoen”, schrijft Palmer in zijn column voor de BBC.

“Ook al heeft Ricciardo hem in tien van de elf kwalificaties verslagen, de gemiddelde achterstand van Ocon valt wel mee. Ricciardo maakt vooral in de races het verschil. Tijdens de tweede race in Oostenrijk versloeg Ocon Ricciardo op zaterdag, maar zat Ricciardo in de race binnen de kortste keren achter hem en in Sotsji haalde Ricciardo hem halverwege in en reed hij vervolgens 26 seconden bij hem weg”, aldus de oud Renault-coureur.

“Het is niet zo dat Ocon slecht presteert. Hij heeft goede momenten gekend, maar hij heeft meer betrouwbaarheidsproblemen gehad en is nieuw bij het team. Maar ik denk dat zelfs Renault verrast is hoe Ricciardo hem dit jaar verslaat”, stelt Palmer.

