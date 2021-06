Carlos Sainz kende een lastige kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en baalt logischerwijs van zijn vijfde plaats. Niet alleen daar baalt hij van, ook van het feit dat hij opnieuw te maken had met een coureur die vlak voor zijn neus in Q3 crashte.

In Monaco zag Sainz nog een kans op de poleposition vervliegen toen teamgenoot Charles Leclerc zijn Ferrari in Piscine in de kreukels reed. De Spanjaard reed vlak achter zijn collega, maar kon daardoor zijn tijd niet verbeteren. Ook in Azerbeidzjan kreeg hij te maken met een crashende coureur voor zijn neus. Dit keer was het Yuki Tsunoda, die zijn Alpha Tauri in bocht 3 in de bandenstapel zette, zoals Daniel Ricciardo dat in Q2 deed.

De Ferrari-coureur trapt dan vol op de rem, maar doet dat dusdanig hard dat hij in een spin raakt. Hij glijdt daarbij tegen de bandenstapel in de uitloopstrook aan en beschadigt daarbij zijn rode bolide. Het was meteen het einde van de kwalificatie, Sainz moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Foto: Motorsport Images

“Ik reed simpelweg 330 kilometer per uur”, begint Sainz zijn uitleg bij Sky Sports. “Ik zie rook en weet niet wat hij na die bocht heeft gedaan”, doelt hij op het feit dat het tot het laatste moment een blinde bocht is. “(Ik wist niet) of hij was gecrasht. Dus ik trapte mijn remmen in. Ik trapte ze overduidelijk hard in, in een poging om de bocht te halen en toen zag ik meteen dat hij was gecrasht en moest ik uitwijken.

“Het was niet ideaal”, vervolgt hij. “Het is de tweede keer dat er iemand direct voor mijn neus, echt voor mijn neus, in Q3 crasht. Deze keer had ik misschien beter voor een tow kunnen gaan. Dat gaf Charles de twee tienden om de poleposition te verzekeren.”

Geen zorgen bij Sainz

Het was in de laatste kwalificatiesessie net als vaker een spel van kat-en-muis. Bijna alle coureurs wachtten op elkaar en daardoor ontstond er een heuse verkeersopstopping. “We willen allemaal in de trein van auto’s zitten, maar geen van allen wil die trein leiden”, vertelt Sainz. “Ik bevond me in een redelijke positie. In de tweede bocht zat ik al bijna twee tienden onder mijn snelste tijd, dus het was een goede ronde geworden. Het is pijnlijk dat dit soort dingen gebeuren.”

Toen het in Monaco fout ging voor Leclerc, werd -achteraf terecht- gevreesd voor schade aan de auto voor de race. Die zorgen zijn er niet zozeer bij Sainz. “Het zou in orde moeten zijn, want de crash was veel lichter dan het voelde. Ik zie niet veel schade. Ik hoop dat ik op zijn minst vanaf de vijfde plek kan starten en morgen een geweldig resultaat kan behalen”, besluit de Spanjaard.