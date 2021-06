Poleposition met weer een rode vlag, een helpende hand van Lewis Hamilton en het rondje was ook nog ‘shit’. Het rondje van Charles Leclerc waarmee hij de eerste startplaats veiligstelde staat symbool voor de chaotische kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Hij had het geluk in ieder geval aan zijn zijde, de gehele kwalificatie eigenlijk. Bij de eerste rode vlag na de crash van Lance Stroll had Leclerc als enige al een tijd staan. In Q3 profiteerde hij van een slipstream van Lewis Hamilton en net als twee weken geleden in Monaco eindigde de kwalificatie met een rode vlag. Andermaal jackpot voor Leclerc dus.

“En het was eigenlijk helemaal niet zo’n goede ronde, best een shitronde eigenlijk. Ik maakte in 3 of 4 bochten fouten maar kreeg ook nog een slipstream cadeau van Lewis plus het geluk van de rode vlag. Dat hielp ook mee”, bekende Leclerc. Voorafgaand aan het weekend stelde Leclerc nog dat het weekend in Monaco een incident was maar niets is minder waar.

“Poleposition is wel onverwacht ja. Ik had hem liever zonder de rode vlag gehad natuurlijk, op een normale manier. De auto voelde prima aan. Al denk ik dat Red Bull wel wat meer overheeft in de race, dat hebben we gezien in de tweede vrije training. Maar hier kan je inhalen, dat is anders dan in Monaco. We zullen ons best doen.”

