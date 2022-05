Voor de tweede keer op rij is Carlos Sainz tweede geworden in de Grand Prix van Monaco. Moest de Spaanse Ferrari-coureur vorig jaar Max Verstappen voor laten gaan, dit jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

Sainz was de Grand Prix als tweede gestart, achter Charles Leclerc. De uitgestelde start op een nat circuit zorgde voor een onvoorspelbare race, maar Sainz had al vroeg een plan in zijn hoofd. Gestart – net als de rest van het veld – op de blauwe regenbanden liet de Spanjaard aan zijn team weten dat hij bij het opdrogen van de baan niet wilde overstappen op de intermediates, maar direct wilde wisselen naar slicks. Die gok pakte verkeerd uit: Sainz ging na zijn stop weliswaar voorbij aan teamgenoot Leclerc, maar bleef in zijn outlap lang vastzitten achter een achterblijver en dat gaf Pérez de gelegenheid de Spanjaard voor te blijven en uiteindelijk de race te winnen.

Toch wilde Sainz na afloop niet spreken van een verkeerde keuze: “We hebben alles gedaan wat we moesten doen. We zijn op de regenbanden geduldig gebleven. We hebben de juiste beslissing genomen om naar de slicks te gaan, maar ik zat bij het uitrijden van de pitstraat te lang achter een gelapte auto. Een ‘schone’ outlap had me de zege bezorgd, maar zo gaat het soms in sport.”

Door die ene slechte ronde bleef Sainz op het circuit – waar het altijd lastig inhalen is – de rest van de race achter Pérez hangen. “Ik was er een paar keer dichtbij om hem bij het uitkomen van de tunnel in te halen, maar het was nog nat daar. Ik denk dat als ik hem daar binnendoor had in proberen te halen, ik hem had getorpedeerd.”