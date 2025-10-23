Carlos Sainz heeft begrip voor de ‘Papaja-regels’ van McLaren. Het team houdt ook na het winnen van de constructeurstitel vast aan de gedragsregels voor op de baan voor haar twee coureurs, en volgens de Spanjaard heeft dat te maken met de opmars van Max Verstappen. ‘Je wilt het kampioenschap voor jouw twee coureurs winnen, dus je wilt ze relatief onder controle houden’, legt Sainz uit.

McLaren probeert nog altijd voor een gelijk speelveld te zorgen voor haar beide coureurs, Oscar Piastri en Lando Norris, met behulp van de zogenoemde ‘Papaja-regels’. Zo instrueerde het Britse team Piastri in Monza om voor Norris aan de kant te gaan na een langzame pitstop van de Brit. Na de GP Singapore – waar Norris zijn teamgenoot in de eerste bochtencombinatie met een klein tikje voorbij ging – was het juist de Brit die ‘consequenties’ ondervond voor zijn acties.

Ondanks dat McLaren inmiddels de constructeurstitel heeft veiliggesteld, houdt de renstal vast aan de ‘Papaja-regels’ om verdere incidenten tussen hun coureurs proberen te voorkomen. Volgens Carlos Sainz – tussen 2019 en 2020 zelf coureur bij McLaren – is de aanpak van zijn voormalig werkgever goed. “Het hangt af van de dominantie van het team”, zegt de Spanjaard tegen F1.com. “Ik denk dat de Mercedes-jaren een perfect voorbeeld waren van een team dat zo dominant was dat ze het zich konden veroorloven om wat meer met elkaar te strijden.”

Verstappen

Volgens Sainz is dat echter bij McLaren niet het geval, vanwege de recente opmars van Max Verstappen. De Nederlander liep sinds de zomerstop een ruime zestig punten in op kampioenschapsleider Piastri. “Ik denk dat wanneer het kampioenschap naar een ander team of een andere coureur kan gaan, je dat moet respecteren en wat voorzichtiger moet zijn”, vervolgt de Williams-coureur. “Zelfs als de teams dat niet zeggen, is het coureurskampioenschap iets wat een team wil winnen.”

Sainz voegde eraan toe dat in een titelstrijd die zo spannend is, discipline binnen de McLaren-garage een doorslaggevende factor kan spelen in de driestrijd. “Het maakt niet uit wie de andere coureur is”, aldus de Spanjaard. “Als een kampioenschap voor het team en de coureur kan worden gewonnen, en je hebt twee coureurs die ervoor strijden, en er is één man die het kan afpakken, dan maakt het wel uit of dat Carlos Sainz, Max Verstappen of Charles Leclerc is. Je wilt het kampioenschap voor je twee coureurs winnen, dus je wilt ze relatief onder controle houden.”

