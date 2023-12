Carlos Sainz en Charles Leclerc rijden ook in 2025 voor het team van Ferrari. John Elkann, de voorzitter van Ferrari, heeft dat tijdens een investeerdersdag voor Exor van de familie Agnelli bevestigd. “Sainz en Leclerc blijven zeker”, zo stelde hij resoluut.

De contracten van beide coureurs lopen tot en met 2024. Een tussentijdse verlenging van beide verbintenissen is echter al in kannen en kruiken, zo meldden Italiaanse media deze week al. Elkann daarover: “Van onze kant is er een volledige bereidheid om met ze door te gaan.” Een officiële mededeling wordt zeer binnenkort verwacht.

Voor Ferrari eindigde het seizoen teleurstellend. De renstal werd op de slotdag van het seizoen in Abu Dhabi, afgelopen zondag, afgetroefd door Mercedes in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Carlos Sainz was wel de enige niet-Red Bull-coureur die in 2023 een Grand Prix wist te winnen. Dat gebeurde in Singapore.

‘We moeten nog harder pushen’

“Het seizoen was teleurstellend, want we eindigden als derde in het kampioenschap”, aldus Elkann. “Maar in het laatste kwartaal van het kampioenschap vochten we serieus voor de tweede plaats en waren we ook in gevecht met Red Bull en pakten we veel poles. Aan de andere kant, wat het wereldkampioenschap voor coureurs betreft, waren we niet in staat om competitief te zijn door een paar ongelukken en pech. We moeten de komende jaren nog harder pushen in de hoop dat we deze pole positions kunnen omzetten in overwinningen en kunnen vechten voor de titel.”

