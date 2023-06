Carlos Sainz kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Spanje. Tegen Sky Sports gaat de Ferrari-coureur in op de zwakke punten van zijn auto en legt hij uit waarom zijn thuisrace altijd al een verloren zaak was.

Waar Mercedes een grote stap vooruit zette in de Grand Prix van Spanje, bleef Ferrari duidelijk achter. Sainz zakte in de race van plek twee terug naar plek vijf en zijn teamgenoot Charles Leclerc moest het doen met een elfde plaats. Volgens Sainz komt dat voor een groot deel omdat het circuit de Ferrari-auto niet zo goed lag.

“Ik kon niet echt voluit gaan, ik moest de hele race mijn banden managen”, erkent Sainz. “De zwakke punten van onze auto worden altijd duidelijk op een circuit als dit, met snelle bochten en de hoge bandenslijtage. We weten dat onze auto daar slecht in is en we moesten de hele tijd rustig aan doen om onze doelen in de stint te halen. Een paar keer is dat niet gelukt.”

Toch wil de Spanjaard niet bij de pakken neer gaan zitten. “We weten nu wat onze zwakke punten zijn en waar we moeten verbeteren. De feedback is er, de wilskracht is er. We hebben alleen tijd nodig. We blijven verbeteringen aan de auto toevoegen. Mercedes heeft bewezen dat er stappen te zetten zijn. Dat is nu een goede maatstaf voor ons. We gaan ons best doen, ik zie dat het team eensgezind is. Iedereen in Maranello doet keihard zijn best.”