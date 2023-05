Carlos Sainz is fit genoeg om dit weekend deel te nemen aan de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard leek een blessure op te lopen tijdens een liefdadigheidswedstrijd, maar dat zal hem tijdens de race niet belemmeren.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco nam Sainz samen met Pierre Gasly, Fernando Alonso en Charles Leclerc deel aan een voetbalwedstrijd. De jaarlijkse wedstrijd was voor het goede doel, in dit geval hulp bij kinderarmoede. Het team van de coureurs won de wedstrijd met 4-3, al was er geen glansrol weggelegd voor de beide Ferrari-coureurs. Leclerc miste een schot voor open doel en Sainz viel tijdens de wedstrijd uit met een blessure.

Sainz werd langs de kant verbonden voor zijn blessure. Hoewel niet bekend is wat er precies aan de hand was, heeft de Spanjaard wel bevestigd dat hij fit genoeg is om te racen dit weekend. “Ik wil iedereen laten weten dat ik helemaal gezond ben en klaar ben voor de race in Monaco”, schrijft Sainz op sociale media. “Wat er gebeurde was gewoon wat contact tijdens een traditionele voetbalwedstrijd, maar het was geen verwonding. Zoals altijd vond ik het leuk om te voetballen en ik heb nu nog meer zin in het weekend.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt weer in de winkel, met daarin alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Renger van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!