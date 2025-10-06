Carlos Sainz kende een weekend vol gemengde gevoelens in Singapore. De Williams-coureur werd op zaterdag gediskwalificeerd omdat de achtervleugel van zij FW47 niet aan de reglementen voldeed. Een dag later maakte hij indruk met een sterke inhaalrace: van P18 naar P10, goed voor alsnog één WK-punt.

“Ik heb eigenlijk best genoten vandaag”, zei Sainz na afloop. “Ik haalde veel auto’s in, was op het einde de snelste man op de baan, en we hebben toch nog een punt weten te pakken na die lastige zaterdag. Dus daar ben ik blij mee.” Toch was de Spanjaard kritisch op zijn eigen optreden en dat van het team. “We hebben te veel fouten gemaakt dit weekend”, gaf Sainz eerlijk toe. “Ik deed het niet goed in de kwalificatie en we hebben te veel veranderd aan de afstelling tussen VT3 en de kwalificatie. Daardoor raakte ik een beetje de weg kwijt. Uiteindelijk maakt het niet uit, want we werden toch gediskwalificeerd. Maar los daarvan: als team maken we nog te veel fouten. In een normaal, rustig weekend hadden we P7 of P8 kunnen pakken.”

Strijd om plek vijf

Ondanks de diskwalificatie op zaterdag wist Sainz de schade op zondag deels te beperken. Doordat directe concurrenten weinig punten scoorden, bleef het verlies binnen de perken. “We moeten als team blijven verbeteren. Gelukkig hebben we vandaag wel alles uit de race gehaald. Ik denk dat wij de enige waren in het middenveld die écht posities hebben gewonnen. Van P18 naar P10 is gewoon sterk. Zeker op een dag waarop er weinig verschuivingen waren in het veld, kunnen we tevreden zijn met wat we eruit hebben gehaald.”

Williams staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met 102 punten, en een voorsprong van 30 punten op Racing Bulls op plek zes. Aston Martin zit dicht achter Racing Bulls, waardoor de strijd om plek vijf nog lang niet beslist is. Met nog zes raceweekenden te gaan kan er in het middenveld nog van alles gebeuren.

