Carlos Sainz hoopt de komende paar maanden zijn nieuwe contract rond te krijgen. Tegen verzamelde media verklaart de Spanjaard – die nog voor volgend jaar vastligt bij Ferrari – dat hij graag voor de start van het nieuwe seizoen wil weten waar hij aan toe is.

“Natuurlijk ga ik niet zomaar zeggen wat mijn strategie is als het gaat om contractonderhandelingen”, maakte Sainz duidelijk. “Maar ik heb altijd gezegd dat ik liever een seizoen inga wetende waar ik het jaar daarop ga rijden. Ik heb het alternatief namelijk bij Renault meegemaakt en dat was geen prettige ervaring. Het doel is om alles van tevoren gepland te hebben. Misschien niet per se dit jaar, maar zeker voor de start of in het begin van volgend jaar.”

Sainz lacht geruchten Hamilton weg

Recentelijk doken geruchten op dat Lewis Hamilton op de radar van Ferrari zou staan om volgend jaar in het rood te rijden. Deze geruchten komen op het moment dat zowel Hamilton als Sainz en Charles Leclerc aan contractonderhandeling beginnen. De Spanjaard hecht echter niet veel waarde aan deze geruchten.

“Rond deze tijd zijn er altijd veel van dat soort geruchten, het is bijna tijd voor silly season. Twee weken geleden zou ik naar Audi gaan, vorige week had Charles een contract bij Mercedes, nu komt Lewis naar Ferrari. Zo gaat het nou eenmaal rond deze tijd. Ik heb lang genoeg in de Formule 1 gezeten om te weten wat ik kan verwachten.”

