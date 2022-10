Carlos Sainz heeft medelijden met Daniel Ricciardo, die zelf heeft aangegeven dat hij in 2023 niet op de Formule 1-grid zal staan. Sainz weet dat Ricciardo heel goed kan zijn, maar weet tegelijkertijd ook dat de Formule 1 ‘heel zwaar’ kan zijn.

Ricciardo gaf onlangs aan dat hij volgend jaar niet op de Formule 1-grid staat. Enkel Haas en Williams hebben nog een zitje vrij, maar de Australiër heeft al aangegeven dat hij zich nu vooral richt op een terugkeer in 2024. De prestaties van Ricciardo vielen de afgelopen maanden tegen, waardoor McLaren Oscar Piastri aantrok als vervanger.

Zoals de coureurs zelf ook weten, tellen vooral hun meest recente resultaten. “Alle coureurs weten dit omdat het bij ons allemaal gebeurt”, zegt Carlos Sainz tegen Motorsport.com. “Je bent in deze sport helaas net zo goed als in je laatste race. Als dat uitvergroot wordt naar een seizoen, dan ben je enkel zo goed als je laatste seizoen. Dat is ook waarom Daniel zich in zo’n lastige positie bevindt.”

“Niemand,” vervolgt Sainz, “onthoudt je goede dagen.” Daar kunnen coureurs ‘niets aan doen’, stelt Sainz. “Dat is hoe de sport ons beoordeelt, hoe de sport ons behandelt.” Maar dat is ook meteen voor coureurs de reden dat de hoogtepunten ‘zo goed’ voelen. “Als je wint, ben je een held. Dan is niemand beter dan jij. Maar als het even tegenzit, dan is deze sport heel zwaar.”

Dat het voor Ricciardo dan die kant is opgegaan, doet wat met Sainz. “Ik heb medelijden met Daniel omdat ik weet hoe goed hij is. Ik heb hem altijd super hoog ingeschat. Hij kwam in een auto en team terecht waar hij zich misschien niet op zijn gemak voelde.” Dat is volgens Sainz al genoeg om dat zetje te geven waardoor zijn carrière ‘een andere kant’ begint op te gaan.

“Hij neemt misschien een jaartje vrij, of niet”, speculeert Sainz over Ricciardo’s toekomst. “Maar als hij over twee jaar terugkomt en hij wint een race, dan vergeet iedereen zijn twee seizoenen bij McLaren. Dat is waarom je je in de Formule 1 altijd moet focussen op de volgende race, want die race kan ieders indruk veranderen.”