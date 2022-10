Om de nieuwe Ferrari F1-75 onder de knie te krijgen moest Carlos Sainz dit seizoen zijn rijstijl ‘volledig veranderen’. Dat was ‘frustrerend’ voor Sainz, die in de tweede seizoenshelft van 2021 grote vooruitgang had geboekt maar nu weer opnieuw kon beginnen.

Het seizoen begon dramatisch voor Sainz, die regelmatig uitviel door motorproblemen of eigen fouten. Dat was voor Sainz een tegenvaller nadat hij het seizoen 2021 sterk afsloot. Plots moest hij zich opnieuw aanpassen om de F1-75 onder de knie te krijgen, wat na enkele races het geval was.

“Het was frustrerend, zeker na zo’n sterk seizoen met het team waarin ik weinig problemen had met de auto”, blikt Sainz terug in gesprek met Motorsport.com. “Na de eerste paar races van 2021 wist ik waar de limiet van de auto zat, ik hoefde alleen nog maar een paar tienden te vinden in een bepaalde soort bocht en dan kon ik meestrijden. Daarom was ik in de tweede seizoenshelft zo sterk.”

Dit seizoen was Ferrari een stuk competitiever, maar vielen de resultaten desondanks tegen. Dat kwam ook voor Sainz als een onaangename verrassing. “Dit jaar hebben we eindelijk een competitieve auto, een auto waarmee we voor de zeges kunnen gaan. Plotseling bevind ik me in een positie waar ik me nog nooit eerder in bevond; ik zat er meer dan twee tienden vanaf.”

“Ik zat er nooit eerder meer dan twee tienden vanaf ten opzichte van mijn teamgenoot”, legt Sainz uit. Het leidde tot vragen bij Sainz, die zich afvroeg hoe Charles Leclerc aan zijn rondetijden kwam. “Het was frustrerend omdat dit de eerste keer was dat ik een competitieve auto had die voor de zeges kon gaan.”

Waar het dan precies fout ging voor Sainz, wil hij niet delen. Wel geeft hij aan dat hij zijn rijstijl ‘volledig moest veranderen’ om de F1-75 onder de knie te krijgen. Dat moest hij bovendien op een ‘zeer onnatuurlijke’ manier veranderen. “Ik moest me aanpassen aan een onnatuurlijke manier en die natuurlijk maken. Dat neemt veel tijd in beslag.”