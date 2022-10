Perfect gaat het nog niet bij Ferrari, maar Carlos Sainz is ondanks wat verbeterpunten trots op zijn team. Volgens hem zet Ferrari namelijk ‘enorme stappen vooruit’ en ziet het team de laatste races van het seizoen als een ‘geweldige voorbereiding’ voor volgend jaar.

Ferrari heeft al zes races op rij geen zege meer geboekt, maar in Singapore tekende het team met de tweede en derde plaats voor Charles Leclerc en Carlos Sainz voor het beste resultaat sinds Oostenrijk. Leclerc kon zijn poleposition niet verzilveren en keek toe hoe Sergio Pérez er met de zege vandoor ging terwijl Sainz worstelde om het tempo van de twee vooraan bij te benen.

Het was voor Ferrari de eerste keer sinds Miami, de vijfde race van het seizoen, dat beide coureurs op het podium stonden. Dat is ‘goed nieuws’ volgens Sainz, die zag dat de race ‘van beide kanten goed uitgevoerd’ werd. “Ik ben er wel van overtuigd dat er nog zaken zijn die we moeten verbeteren”, benadrukt Sainz. “Maar het team zet enorme stappen vooruit.”

“En,” zo voegt Sainz toe, “we leren van elke situatie. Deze laatste vijf races zijn voor ons een geweldige voorbereiding om volgend jaar beter vooraan mee te doen. We hebben er de auto en coureurs voor, we moeten nu alleen nog de uitvoering verbeteren en als de kansen zich voordoen, moeten we het perfectioneren”, aldus de Ferrari-coureur.

Ook teamgenoot Leclerc ziet de laatste vijf races van het seizoen als een goed moment om te leren voor volgend seizoen. “Ik wil de laatste races van het seizoen gebruiken om als team beter te worden in de uitvoering van de races.” In Singapore voelde de Monegask al dat het team ‘een stap vooruit’ had gezet. “Maar we moeten nog meer stappen vooruitzetten. Het is een goede stap in de juiste richting, daar ben ik blij mee”, aldus Leclerc.

Foto: Scuderia Ferrari Press Office