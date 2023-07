Carlos Sainz heeft de schuld van zijn botsing met Oscar Piastri volledig bij de Australiër neergelegd. Na afloop van de race in België gaat Sainz tegen de verzamelde media in op de aanvaring. Naar eigen zeggen deed de Ferrari-coureur alles perfect.

In de eerste bocht van de Grand Prix van België was het meteen raak. Sainz probeerde Lewis Hamilton te passeren terwijl Piastri zijn auto naast die van Sainz neerzette. Het resultaat was dat er geen ruimte meer over was voor Piastri, die vervolgens klem kwam te zitten tussen Sainz en de muur. De McLaren-coureur viel niet veel later uit met onherstelbare schade. Sainz bleef nog wel wat langer doorrijden met een gat in zijn auto, hopeloos achteraan, totdat het team hem uiteindelijk ook de opdracht gaf de auto te parkeren.

De wedstrijdleiding oordeelde dat het een simpel race incident was zonder dat iemand er schuld aan had. Sainz heeft daar een andere lezing van. “Oscar probeerde een iets te optimistische actie bij mij te doen”, vertelt de Spanjaard. “Misschien komt het doordat hij nog niet zo ervaren is. Iedereen die hier de binnenbocht probeert te pakken, zorgt vrijwel altijd voor een crash. Ik zat zelf perfect op de apex van de bocht. Ja, ik remde misschien wat laat, maar ik ging niet te strak door de bocht. Iemand moet op een gegeven moment toch de ruimte laten. Naar mijn idee had hij af moeten remmen in plaats van proberen me in te halen, al helemaal aangezien ik ook in gevecht was met Lewis.”

Direct na de botsing klaagde Piastri over de boordradio dat Sainz ‘deed alsof ik er niet eens was’. Een paar uur later heeft de Australiër er wat meer over na kunnen denken. “Dit valt gewoon in de categorie ‘ronde 1, bocht 1 incident’. Carlos verremde zich een beetje, daardoor had ik niet echt veel keuze meer. Ik denk dat we allebei wel wat dingen anders hadden kunnen doen. Het is gewoon jammer dat we hierdoor allebei uitgevallen zijn.”

