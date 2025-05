Calos Sainz-fans opgelet! Mocht je toevallig in de buurt zijn van de Spaanse hoofdstad Madrid op zaterdag 7 juni, dan kan het maar zo dat je de Madrileen de straten van zijn thuisstad onveilig ziet maken. Sainz doet namens Williams mee aan een demonstratie op de plek waar volgend jaar het circuit van de Spaanse Grand Prix, de Madring, ligt.

Carlos Sainz zal een deel van de toekomstige baan afleggen in de FW45, de 2023-auto van Williams waarmee het team zevende werd. In totaal rijdt de thuisheld een route van één kilometer door onder meer de Ribera del Sena-straat. De demonstratie eindigt bij het IFEMA Madrid. Behalve Sainz zijn demonstratie, zullen er ook verschillende Fan Zones door het centrum de Spaanse hoofdstad te vinden zijn.

Naast Sainz zullen ook Catalaan en Formule 2-coureur Pepe Martí en Spanjaard en Formule 3-coureur Mari Boya met auto’s door de Madrileense straten scheuren. Sainz kijkt alvast erg uit naar het evenement. “Madrid is natuurlijk mijn geboortestad. Ik ben hier opgegroeid en begonnen met karten. Om dan de kans te krijgen om een F1-auto te besturen in mijn eigen achtertuin is een droom die uitkomt”, klinkt een enthousiaste Sainz in het persbericht.

‘Kans voor Madrid’

De Spanjaard is naast Williams-coureur ook ambassadeur van de toekomstige Grand Prix in Madrid. “Het is een ongelooflijke kans voor Madrid om aan iedereen te laten zien wat ons potentieel is en dat we het beste circuit en het mooiste evenement op de hele F1-kalender willen worden”, vervolgt Sainz. “Deze roadshow is slechts de eerste stap om de Formule 1 dichter bij iedereen te brengen en om het unieke karakter dat de lay-out van de Madring zal bieden alvast te laten zien.”

Sainz werd eerder al tot ambassadeur van de Spaanse Grand Prix in Madrid benoemd. Het stratencircuit in de hoofdstad neemt vanaf 2026 de plaats van Barcelona in (Getty Images)

