Sainz mist uitdaging op Spa: ‘Ik mis de grindbakken en het gras’

Carlos Sainz vindt het jammer dat Spa-Francorchamps geen grindbakken of gras heeft in plaats van alle geasfalteerde uitloopstroken. De Spanjaard heeft het gevoel dat er nu te veel geasfalteerde uitloopstroken zijn en dat coureurs daardoor niet genoeg gestraft worden voor het te wijd gaan.

“Sector twee is een van de beste sectoren die we op de kalender hebben”, zegt Sainz tegen RaceFans.net. “Ik denk dat het enige wat Spa nu nog mist, is gras en grind naast de kerbstones bij de exit. Ik heb het gevoel dat we nu te veel asfalt hebben, je mist de beloning voor het risico dat je neemt. Dat is gewoon niet goed genoeg voor een modern circuit. Hoewel veiligheid van het grootste belang is, denk ik dat er een compromis gevonden moet worden met de geasfalteerde uitloopstroken”, aldus de Spanjaard.

Als het aan Sainz ligt, zal dit echter binnenkort veranderd worden. Hij wil in gesprek met de FIA om te kijken hoe dit op te lossen is. “Hoewel de combinatie van de tweede sector en Eau Rouge geweldig is, denk ik dat er nog wat werk te verrichten is om coureurs te bestraffen voor het wijd gaan. Al dat asfalt haalt de angst weg dat je te iets te hard pusht, zoals in bocht 8 (Bruxelles), bocht 10 (Pouhon) en bocht 13 (Fagnes). Ik mis de grindbakken, ik mis het gras. Het is iets waar we met de FIA over zullen praten, om weer het gevoel van beloning voor het risico, dat je door snelle bochten neemt, terug te krijgen”, besluit hij.