Sainz niet aan start Belgische GP dankzij kapotte uitlaat

Carlos Sainz zal niet deelnemen aan de Grand Prix van België. De Spanjaard meldde op de boordradio dat er rook uit de auto kwam, waarna hij zijn McLaren in de pits parkeerde.

Op weg naar de grid meldde Sainz op de boordradio dat er rook uit de auto kwam. De Spanjaard moest daarop de pits in komen, maar daar werd niet gesleuteld aan de auto. Het team constateerde dat het een uitlaatprobleem was en dus kan Sainz niet van start gaan. Hij zou vanaf de zevende plaats starten.

Unfortunately, @Carlossainz55 will not start the #BelgianGP after an exhaust failure on the way to the grid. pic.twitter.com/xXPYNJDrkk — McLaren (@McLarenF1) August 30, 2020

Het is niet de eerste Did Not Start (DNS) van het seizoen. Nico Hülkenberg kon vanwege motorproblemen niet van start gaan in de Britse Grand Prix. De Duitser maakte daar zijn onverwachte rentree in de Formule 1 nadat Sergio Pérez het coronavirus had opgelopen.