Alsof Ferrari momenteel nog niet genoeg onder druk staat, wordt Carlos Sainz nu ook gelinkt aan Audi. De Duitse fabrikant neemt vanaf 2026 deel aan de Formule 1 en de Spanjaard zou volgens geruchten de topfavoriet zijn voor een stoeltje.

“Ik begrijp niet waarom mensen al praten over wat er kan gebeuren in 2026 terwijl ik nog niet eens een contract voor 2025 heb,” liet een geïrriteerde Sainz weten tegenover Marca. “Het maakt me boos wanneer er onbevestigde en verzonnen geruchten naar buiten komen.”

Lees ook: Sainz is kritiek op Ferrari beu: ‘Dit helpt ons niet vooruit’

De ondermaatse prestaties van Ferrari dit seizoen en de stevige banden die zijn vader, Carlos Sainz Sr, met Audi heeft zouden deze geruchten kunnen hebben aangewakkerd. Toch ziet de 28-jarige coureur nog een lange toekomst voor zich bij de Italiaanse stal. “Het is mijn bedoeling om vele jaren bij Ferrari te blijven,” besloot hij.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Een exclusief interview met Jacky Ickx

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportages: De horrorcrash van Jackie Stewart

De eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."