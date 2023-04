Ferrari beleeft een andere start van het seizoen dan dat ze op voorhand hadden gehoopt. Van de drie Grands Prix in 2023 is Charles Leclerc tweemaal uitgevallen en viel Carlos Sainz in Australië buiten de punten door een tijdstraf. De berichten in de media zijn dan ook niet bepaald mals als het gaat om de resultaten van de Italiaanse renstal en volgens Sainz helpt dit hen allesbehalve om het team weer naar voren te brengen.

“Je moet je realiseren dat niemand meer van streek, boos of ongelukkig is over de situatie dan wij hier,” meldde de Spanjaard tegenover Motorsport.com. “We balen hiervan en geven vol gas om het tij te keren want het gaat ook om ons ego en onze prestaties. We zijn trots op Ferrari en willen het team vooruithelpen.”

“Al die kritiek leidt ons soms alleen maar meer af en trekt ons juist nog meer naar beneden dan dat het ons helpt. En het gebrek aan hulp is nu juist wat we niet nodig hebben. Daarom moeten we proberen weg te blijven van zulke opmerkingen,” besloot de Ferrari-coureur die momenteel vijfde staat in het kampioenschap.

