De verwachtingen voorafgaand aan het seizoen waren hooggespannen, maar ondertussen beleeft Ferrari de slechtste seizoenstart sinds 2009. Bij de Italiaanse renstal, teleurstellend vierde in de stand om de constructeurstitel, wordt deze weken daarom hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de auto. Er komen diverse nieuwe onderdelen aan en die zullen ook eerder dan gepland in gebruik worden genomen.

Het seizoen is amper begonnen of de druk zit er al vol op bij Ferrari. Coureur Carlos Sainz zei het in Melbourne ruim een week geleden al tijdens de Grand Prix van Australië: Red Bull is dominant. “Sneller in de race, in de kwalificatie, in de bochten en op het rechte stuk. En beter in het bandenmanagement.”

Het wierp automatisch de vraag mee op of Ferrari het huidige concept misschien maar helemaal overboord moest gooien. Nee, zo luidde het antwoord van teambaas Fred Vasseur tegenover diverse media. “We blijven bij ons plan, we komen niet met een B-specificatie. Wel blijven we deze auto ontwikkelen en we zullen proberen dat zoveel mogelijk doen.”

Geen upgrades in Bakoe

Veel én snel, zo blijkt. “Er komen een heleboel upgrades. Niet voor Bakoe, want voor die race (eind deze maand, red.) hebben we al het juiste aerodynamische pakket. Maar voor Miami, Imola en Barcelona komen er wel upgrades.”

Het gat dichten naar Red Bull zien de Italianen zelf al niet meer gebeuren, maar ze willen ze dit jaar op z’n minst ‘best of the rest’ worden. Vasseur: “We hebben al wat aanpassingen kunnen doen ter verbetering van de balans en het gedrag van de auto en dat was in Melbourne al beter.”

