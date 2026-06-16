In Barcelona werd het lange wachten van de tifosi dit weekend eindelijk beloond; Lewis Hamilton won zijn eerste race in Ferrari-kleuren. Vanuit het rijdersveld oogst de 41-jarige vedette veel lof voor de manier waarop hij – na een teleurstellend debuutjaar – het team en de auto naar zijn hand heeft gezet. Ook Cadillac-coureur Valtteri Bottas genoot van de wederopstanding van zijn oud-teamgenoot, al verbaasde de plotselinge ommekeer hem allerminst: “Het blijft Lewis Hamilton.”

“Het is mooi om te zien”, reageerde Bottas na afloop van de race tegenover de media. “Hij (Hamilton, red.) lijkt echt weer op zijn best te presteren. En daarbij heeft Ferrari een briljante strategie toegepast.” De zevenvoudig wereldkampioen profiteerde tevens van een goed getimede VSC, waardoor hij tegen het einde van de race een gratis pitstop kon maken. “Ja, daar hadden ze geluk mee”, gaf Bottas toe. “Maar als je ziet wat voor gat hij daarna wist te trekken naar de rest van het veld, dan denk ik dat hij altijd had gewonnen.”

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Bottas deelde gedurende vijf seizoenen een garage met Hamilton bij Mercedes. Geen enkele andere coureur hield het zo lang vol naast de Britse routinier. Zodoende weet de Fin als geen ander waartoe hij in staat is. “Ik heb altijd geweten dat je hem nooit moet afschrijven”, verzekerde Bottas. “Uiteindelijk blijft hij Lewis Hamilton – hij heeft nog steeds de meeste overwinningen en wereldtitels op zijn naam staan. Het is niet alsof die kwaliteiten in één jaar kunnen verdwijnen.” Toch oogt Hamilton mentaal een stuk sterker dan vorig seizoen. “Hij lijkt gewoon goed in zijn vel te zitten”, bedacht de Cadillac-coureur tot slot. “Als alles samenkomt, bewijst hij weer wat hij in huis heeft.”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in hun laatste jaar als teamgenoten bij Mercedes (Getty Images)

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