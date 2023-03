Carlos Sainz kan zich niet vinden in de kritiek op de dominantie van Red Bull Racing. Volgens de Spanjaard is dit onderdeel van de sport en heeft het team van Max Verstappen gewoon goed werk geleverd.

“Ik maak me geen zorgen wanneer er één team domineert,” aldus de Ferrari-coureur tegenover Racefans.net. “Want als ze dominant zijn, dan hebben ze gewoon goed werk geleverd en verdienen ze het. Ik bedoel, ik zou willen dat wij het waren. Ik zou dan ook echt kwaad worden als mensen zich zorgen zouden maken dat we de Formule 1 domineren.”

“Helaas is dit meer een autosport dan een coureurssport,” vervolgde hij. “We weten dat dat een groter verschil maakt, al heeft Red Bull natuurlijk een heel sterke line-up. Maar als een auto echt goed is, dan kunnen alle andere coureurs niet veel doen om de strijd aan te gaan. Het is de aard van de Formule 1 en we hebben het in het verleden gezien, het is niets nieuws. De opmars van Max vanaf de 15e plaats bewijst wel dat ze in een andere klasse zitten,” besloot de oud-teamgenoot van Max Verstappen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Zorgeloze kampioen: Max Verstappen domineert in Bahrein

Stille revolutie op Maranello

Nyck de Vries bij AlphaTauri: rookie of kopman?

Historie: waarom iedere coureur bij Lotus in de schaduw reed van Jim Clark

Preview GP Australië: Gianni Morbidelli blikt terug op zijn enige race voor Ferrari

De allermooiste foto’s van Peter van Egmond

En verder alles over de Grand Prix van Bahrein!

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."