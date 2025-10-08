Carlos Sainz blikt alvast vooruit op de ingrijpende reglementswijzigingen die de Formule 1 in 2026 te wachten staan. De Spanjaard waarschuwt voor een compleet andere rijervaring: snellere acceleratie, maar met flinke beperkingen op topsnelheid door de nieuwe energiebalans tussen verbrandingsmotor en batterij.

“De auto’s gaan straks veel sneller van 0 naar 300 km/u”, aldus Sainz in gesprek met het Spaanse Partidazo de COPE. “We bereiken 300 kilometer per uur veel eerder dan nu, maar daarna houdt het snel op. We tikken vlot de 320 km/u aan, maar moeten vervolgens lang rijden zonder batterij.” Volgens de Spanjaard verdwijnt in 2026 ongeveer vijftig procent van het beschikbare vermogen halverwege het rechte stuk. De oorzaak ligt in de nieuwe motorregels, waarbij het elektrische vermogen aanzienlijk wordt verhoogd, terwijl de verbrandingsmotor juist minder vermogen levert.

Vertrouwen in Williams-project

Ondanks die technische zorgen kijkt Sainz met vertrouwen uit naar volgend seizoen bij Williams. Het team maakt dit jaar een duidelijke opmars, van de negende naar de vijfde plaats bij de constructeurs. “Dat is een enorme stap”, zegt Sainz. “In de Formule 1 vier plekken stijgen in één seizoen betekent dat je de juiste dingen doet. Volgend jaar direct races winnen zal lastig zijn, maar ik denk dat we ons kunnen mengen in de strijd met Ferrari, Mercedes en Red Bull. Dat is wat mij motiveert – deel uitmaken van de wederopbouw van Williams.”

Een doorslaggevende factor in zijn keuze voor het team uit Grove was het vertrouwen in de motorleverancier. “Ik heb veel vertrouwen in de Mercedes-motor. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik voor Williams heb getekend. Alles wat ik hoor over die motor is positief – en dat blijft voorlopig zo.”

