Sainz over reversed grid-races: ‘Waarom proberen we het niet gewoon?’

Carlos Sainz zou graag willen zien dat de Formule 1 het idee van de reversed grid-races uitprobeert. De Spanjaard is benieuwd naar het effect van dit soort races, al denkt hij dat met de reglementswijzigingen van 2022 dit soort races overbodig zouden zijn.

Na de Grand Prix van Italië op Monza laaide het debat weer op over de reversed grid-races. Dankzij een samenloop van omstandigheden streden Lance Stroll, Carlos Sainz en Pierre Gasly om de zege. Maar de grid bij de herstart was uniek, waardoor bijvoorbeeld beide Alfa Romeo’s op de vierde en vijfde plek startten. Na de race maakte de Formule 1 bekend opnieuw naar het idee te kijken, dat zowel tegen- als voorstanders kent. Carlos Sainz is één van de (voorlopig weinige) voorstanders.

“Ik ben nieuwsgierig naar reversed grid-races”, zegt Sainz. “Ik zou het wel willen proberen. Ik ben benieuwd wat voor effect het heeft. Maar aan de andere kant als je Monza als voorbeeld neemt, de race die ik had met Stroll en Gasly voor de overwinning. In het middenveld vechten we continu met elkaar. Het huidige format zal prima werken in 2022. Dan krijg je veel races zoals Monza. Maar voor nu zou ik zeggen: waarom proberen we het niet gewoon?”