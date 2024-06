Carlos Sainz is ‘persona non grata’ bij meetings van zijn team Ferrari over de ontwikkeling van de 2025-bolide. Waar zijn huidige teamgenoot Charles Leclerc wel geacht wordt om aan te schuiven, mag Sainz in de tussentijd wat anders gaan doen. De Spanjaard vertrekt na dit seizoen bij de Scuderia om plaats te maken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Behalve de technische meetings speelt Sainz ook geen rol meer bij simulatorsessies die betrekking hebben op de Ferrari van volgend seizoen.

Sainz, die nog altijd in dubio is over zijn sportieve toekomst, laat in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten het standpunt van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur in deze te begrijpen. “Het is duidelijk dat ze me niet in de vergaderingen van de auto van volgend jaar gaan zetten. Als ze dat wel doen, zijn ze waarschijnlijk niet erg slim bezig, want ze weten dat ik ergens anders zal rijden”, aldus Sainz.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)