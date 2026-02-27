Carlos Sainz vindt dat de Formule 1-kalender zijn grenzen bereikt. De Williams-coureur ziet het aantal races toenemen en vreest dat de sport daarmee zijn exclusiviteit verliest. Volgens de Spanjaard zou de kalender meer moeten lijken op die van de UEFA Champions League. “Het risico is dat fans het straks niet meer erg vinden om een race te missen”, concludeert hij.

Aankomend seizoen telt de F1-kalender opnieuw 24 races, waarvan zes met een sprintrace. Sinds 2024 worden er al zoveel sprintnummers gereden, maar F1-CEO Stefano Domenicali voert gesprekken om dat aantal vanaf 2027 te verdubbelen.

‘Niet het einde van de wereld’

Carlos Sainz vreest dat een overvolle kalender ervoor zorgt dat fans het niet erg vinden om een race te missen. Daarom verwijst hij naar de Champions League, waar de exclusiviteit van de verschillende wedstrijden wordt gewaarborgd. “Een wedstrijd is geweldig om te zien, omdat je die niet elke week ziet. Dat gevoel moet de Formule 1 ook behouden. Veel races zijn leuk, maar als je er eentje mist, is dat niet het einde van de wereld”, vertelt de Williams-coureur in een interview met Cadena SER. Daarnaast wijst hij op de zware belasting voor coureurs. “Het seizoen eindigde half december en op vijf januari was ik alweer aan het trainen. Er is nauwelijks tijd om te rusten. Toch voel ik me wel goed voorbereid en ben ik tevreden”, verzekerde hij.

‘De limiet’

Om ervoor te zorgen dat er niet nog meer races komen, staat de Spanjaard constant in contact met de bazen van de Formule 1. Zelf is hij begonnen met 19 races in 2015, al is de kalender inmiddels uitgedijd tot 24 Grands Prix per jaar. “Ik denk niet dat er minder races komen, maar ook niet veel meer”, vervolgde hij. “In mijn gesprekken met de organisatie blijf ik hen vragen of het niet uit de hand loopt. Het is niet zo dat ze me iets hebben beloofd, maar het lijkt erop dat 24 Grands Prix het limiet is. Ik hoop dat ze daar niet veel boven gaan zitten”, aldus Sainz.

LEES OOK: GP Australië krijgt update, nieuw inhaalsysteem debuteert in Melbourne

Toch blijft de planninh veranderen. Vanaf 2027 wordt er niet meer geracet in Zandvoort, waardoor Portugal – Portimão – terugkeert op de kalender. Bovendien gaan Spa-Francorchamps en Barcelona elkaar afwisselen. De Formule 1 is van plan om 14 vaste circuits te hebben en 20 afwisselende locaties, zodat het aantal races altijd op een maximum van 24 weekenden blijft.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.