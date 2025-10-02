Carlos Sainz spreekt over zijn veranderde beeld van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was in de jongere jaren van de Spanjaard nog zijn idool, maar dat is veranderd met Sainz’ eigen entree in de Formule 1. ‘Hij was iemand tegen wie ik opkeek, maar nu is hij mijn rivaal’, legt de Madrileen uit.

Carlos Sainz kreeg aan de start van 2024 te horen dat hij aan zijn laatste seizoen als Ferrari-coureur begon. De Spanjaard moest plaatsmaken voor Lewis Hamilton, en stapte zelf na veel wikken en wegen over naar middenveldteam Williams. Toch blijft de zevenvoudig wereldkampioen een voorbeeld voor Sainz.

“Als ik niet in de Formule 1 zou rijden, zou Lewis een van mijn idolen zijn”, onthult de Williams-coureur in de BBC Radio 1 Breakfast Show. Sainz is al van jongs af aan fan van de Britse coureur. “Toen ik tien jaar oud was, reed hij voor het eerst in de Formule 1 en werd hij gelijk wereldkampioen in 2008. Hij was een van mijn idolen en iemand tegen wie ik opkeek. Nu – tien, vijftien jaar later – is hij echter een van mijn rivalen.”

Podiumplaats

Sainz behaalde tijdens de afgelopen GP Azerbeidzjan zijn eerste podium in dienst van Williams, en zijn eerste plekje op het ereschavot sinds de GP Abu Dhabi, zijn laatste race in dienst van Ferrari. Hamilton wacht ondertussen nog op een podiumplaats tijdens een hoofdrace – tijdens de sprintraces in China en Miami stond de Brit wel in het Ferrari-rood op het podium. Toch vergelijkt Sainz zich niet met zijn opvolger bij de Scuderia. “Wat andere coureurs doen, zijn mijn zaken niet”, vervolgt de Spanjaard. “Wat voor mij belangrijk was, is dat ik tijdens mijn eerste echte kans op een podium met Williams, deze ook met beide handen aangreep.”

