Carlos Sainz zijn tijd als Ferrari-coureur zit erop. De Spanjaard reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor de Scuderia. Sainz sluit het jaar met een bitterzoet gevoel af, omdat de Italiaanse renstal net niet genoeg punten kon pakken om de constructeurstitel van McLaren te winnen.

De Spanjaard zat bij de start op de eerste rij bij de botsing tussen Max Verstappen en Oscar Piastri. De Ferrari-coureur kreeg daardoor de tweede plaats in zijn schoot geworpen, en liet deze vervolgens eigenlijk niet meer los. Het was echter niet genoeg voor de constructeurstitel voor Ferrari, want McLarens Lando Norris eindigde als winnaar.

“Bedankt, Ferrari”, zei de Spanjaard gelijk over de boordradio na de finish. Sainz leek zichtbaar geëmotioneerd na zijn laatste race voor het team van Ferrari. “Natuurlijk is het een bitterzoet gevoel”, geeft de aanstaande Williams-coureur ook toe na de race. “P2 is het maximale wat we konden halen vandaag, gezien het tempo van Norris. Ik heb alles gegeven, maar zodra we de harde band waren ze sneller en raakten ze buiten bereik.”

Toch feliciteert Sainz zijn voormalige team met de constructeurstitel. “McLaren heeft het kampioenschap verdiend, ze waren geweldig. Maar wij kunnen ook trots zijn op onszelf. Het was een moeilijk jaar, maar we kunnen daar trots op zijn.”

‘Mezelf bewezen’

De Grand Prix van Abu Dhabi was voor Sainz zijn laatste race in het rood van Ferrari, en de coureur geeft toe dat daar wat emotie bij komt kijken. “Ik ben erg dankbaar dat ik onderdeel uit mocht maken van dit geweldige team vier jaar lang. Ik kon mijn eerste races hier winnen, mijn eerste poleposities hier pakken, mijn eerste podiums pakken. Ik liet aan mezelf en iedereen zien dat ik voor zeges kon vechten, als ik de juiste auto heb.”

