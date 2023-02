De tweede ochtendsessie in Bahrein kunnen de teams en coureurs afvinken van hun takenlijst. Ferrari-rijder Carlos Sainz voerde de pikorde aan, gevolgd door debutant Logan Sargeant in de Williams. De weinig enerverende sessie kreeg gelukkig toch nog wat spanning toen de tijd bijna was verstreken. Er was namelijk wat onduidelijkheid tijdens de proefstart, maar gelukkig konden de coureurs met wat kunst en vliegwerk brokken voorkomen.

Sainz zette met zijn SF-23 een 1:32.486 op de klokken, de snelste tijd tot nu toe tijdens de testdagen. Fernando Alonso zat lange tijd in zijn kielzog, maar werd uiteindelijk naar de derde stek verbannen nadat Sargeant met de zachte band flink op de klepel van zijn Williams had getrapt.

Meest opvallend was verder AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda die in de woestijn 85 keer in de rondte ging. De klok was duidelijk geen onderdeel van zijn testsessie gezien hij onderaan de lijst met tijden bungelde. Om 13.15 uur gaat de middagsessie van start waarbij o.a. Nyck de Vries het hete asfalt mag trotseren.

Carlos Sainz (Ferrari) 1:32.486 (70 ronden)

Logan Sargeant (Williams) 1:32.549 (74 ronden)

Fernando Alonso (Aston Martin) 1:32.969 (64 ronden)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1:33.170 (40 ronden)

Kevin Magnussen (Haas) 1:33.442 (67 ronden)

Esteban Ocon (Alpine) 1:33.490 (49 ronden)

Sergio Pérez (Red Bull Racing) 1:33.751 (76 ronden)

Lewis Hamilton (Mercedes) 1:33.954 (72 ronden)

Lando Norris (McLaren) 1:35.522 (65 ronden)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:35.708 (68 ronden)