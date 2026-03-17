Carlos Sainz sluit zich aan bij de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-auto’s. De Williams-coureur maakt zich zorgen over het energiemanagement en de complexiteit van de huidige reglementen. De Spanjaard denkt dat voor bepaalde circuits een heroverweging nodig is van de regels. “Het is té complex voor iedereen”, aldus Sainz.

Net als Max Verstappen is Carlos Sainz nog steeds kritisch op de nieuwe reglementen. Op het circuit van Shanghai werkte het terugwinnen van energie best goed, maar de Williams-coureur vreest dat dit op andere circuits een probleem kan worden. “Ik denk dat de Straight Mode een noodoplossing is voor energiebeheer en niet goed past bij de circuits en de auto’s die we nu hebben”, vertelde Sainz in de paddock in China.

‘Niet de Formule 1 die ik wil zien’

Volgens de Spanjaard moet er serieus gekeken worden naar aanpassingen. Hij wijst onder meer naar circuits als Melbourne, Monza en Spa, waar energie terugwinnen moeilijker zal zijn. “De ontwikkeling zal ook een rol spelen, maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat dit niet de Formule 1 is zoals ik die wil zien. Ik heb een bepaald beeld van hoe de sport hoort te zijn en dit ligt daar heel ver vanaf”, aldus Sainz.

De Williams-coureur merkt op dat de Formule 1 met graphics wil laten zien wat het batterijniveau is, maar volgens hem is dit niet de juiste oplossing. “Ze proberen hun best te doen om iets te verkopen waarvan we allemaal weten dat het niet de juiste manier is. Ik hoop dat er snel veranderingen komen. Het is het begin van het seizoen, dus het hoeft niet perfect te zijn, alleen er zijn wel aanpassingen nodig om het beter te maken”, concludeerde Sainz.

‘Té ingewikkeld’

Ook de Straight Mode roept zorgen bij hem op. Daarbij worden de voor- en achtervleugel geopend voor meer snelheid op de rechte stukken. “Racen met open vleugels op hoge snelheid betekent dat er ooit een zware crash gaat komen. Met 340 kilometer per uur zonder neerwaartse en mét open vleugels rijden voelt gewoon niet goed”, besloot Sainz.

Daarnaast vindt de Spanjaard dat de sport te ingewikkeld is geworden. Vooral de regels rondom de motoren zijn volgens hem te complex. “Dat twee McLarens, één Williams en één Audi niet konden starten, laat zien hoe ingewikkeld het is geworden. Het is aan de teams om met betrouwbare motoren te komen, maar met deze regels wordt dat extreem lastig. We hebben het onszelf gewoon te moeilijk gemaakt”, merkte Sainz op.

