Carlos Sainz liet de tifosi juichen op Monza door de Ferrari op pole position te plaatsen. De Spanjaard genoot na afloop van de kwalificatie dan ook zichtbaar van de aandacht die hij kreeg: “Kippenvel!”

“Het was zo’n intense kwalificatie, vooral in Q3”, begon Sainz na afloop van de sessie. Max Verstappen en Charles Leclerc zaten binnen een tiende van een seconde achter de Spanjaard. “We gingen er alledrie voor en reden op de limiet. In de laatste ronde pushte ik extra in Ascari en Parabolica. Ik ging er gewoon voor en dat pakte goed uit.”

Een Ferrari op pole, dat betekent natuurlijk een feestje in Monza. “Vanaf het moment dat ik over de finish reed, heb ik kippenvel. De fans gingen uit hun dak, het is ongelooflijk”, glunderde de Ferrari-coureur na afloop. “Maar het is hier overal, bij ons hotel, als we bij het circuit arriveren, overal worden we toegejuicht. Dat is het beste gevoel dat je kunt krijgen als coureur.”

Of hij morgen tijdens de Grand Prix van Italië Verstappen van zijn tiende overwinning kan houden, is nog maar de vraag. “Ik hoop op een goede start en een goede eerste stint. En we moeten zien of we de strijd aan kunnen gaan met Max. Normaal gezien is hij sneller in de long runs, maar ik zal alles geven”, besloot Sainz.