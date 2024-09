Carlos Sainz was er vorig jaar verantwoordelijk voor dat Red Bull niet alle Grands Prix won. De Spanjaard verstierde Red Bulls bijna perfecte seizoen met zijn overwinning in Singapore. Sainz beleeft heel wat minder plezier aan de kwalificatie van dit jaar: met een stevige klapper eindigt zijn voorstelling in de slotsessie.

“Stof, koude banden, of iets anders”, zo zoekt Carlos Sainz over de boordradio direct na zijn crash in de laatste bocht voor start/finish naar een verklaring. Wat de oorzaak ook is, zijn rol in de kwalificatie is na nog gen twee minuten in Q3 uitgespeeld. “Big snap“, voegt de Spanjaard, die volgend seizoen van Ferrari overstapt naar Williams, er nog aan toe. Het zal een schier onmogelijke klus worden zijn huzarenstukje van vorig jaar op het stratencircuit te herhalen.