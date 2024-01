Een betere auto en een nieuw contract: dat zijn de wensen van Carlos Sainz voor dit nieuwe jaar. De Spanjaard vertelt dat in een vooruitblik op een seizoen waarin Ferrari de jacht op Red Bull wil openen.

Hoewel, openen? Misschien is voortzetten een beter woord. Het was immers Ferrari dat er als enige team in slaagde om Red Bull in 2023 een keer van de winst af te houden. Dat lukte tijdens de Grand Prix van Singapore, waar Sainz er met de overwinning vandoor ging. Het bleek uiteindelijk de enige zondag in 2023 waarop Red Bull niet de sterkste bleek.

Dat uitgerekend hij de man was die de hegemonie van zijn voormalige team doorbrak, deed hem destijds deugd. Toch ziet Sainz het seizoen naar eigen zeggen daarmee niet als geslaagd; verre van zelfs. Ferrari had voorafgaand aan 2023 het doel om zowel bij de constructeurs als bij de rijders om de titel mee te doen. Dat kwam nooit van de grond.

Nog los van de suprematie van Max Verstappen en Red Bull sloeg Ferrari zelf namelijk de plank mis met de auto. Wel sterk in de kwalificaties, niet in de races; dat was voor de Italiaanse renstal het afgelopen jaar in een notendop. “Lastig te begrijpen”, stelt Sainz in gesprek met de Spaanse krant AS. “De auto van vorig jaar gaf mij kopzorgen. En niet alleen mij, maar heel Ferrari.”

Het was een bittere pil, aangezien hij naar eigen zeggen goede hoop had dat de wagen hem juist zou bevallen. “Er werd me vooraf ook gezegd dat de auto van 2023 bij me paste, dat ik het leuk zou vinden om ermee te rijden.” Dat viel vies tegen. “Ik kon er niet van genieten, ik moest steeds veel veranderen.”

Hij hoopt in 2024 over beter materiaal voor de toekomst te beschikken. Een toekomst die voor hemzelf als coureur na komend seizoen overigens nog in nevelen gehuld is. Sainz heeft namelijk nog geen nieuw contract voor 2025. Daarover sprak hij zich onlangs al uit in andere Spaanse media: “Ik wil vóór komend seizoen weten waar ik het jaar erna rijdt. Mijn prioriteit ligt bij Ferrari, volgens mij zijn we gelukkig met elkaar.”

