Van de operatietafel naar de hoogste trede op het rostrum in Melbourne. Carlos Sainz beleeft tussen Saoedi-Arabië en Australië de twee vreemdste weken uit zijn raceleven. “Dit voelt net als een achtbaan. Wat kan het leven toch gek zijn.”

Het was al een klein wonder dat Carlos Sainz een dag na zijn blindedarmoperatie in Jeddah alweer rondliep in de paddock. Moeizaam weliswaar, maar toch. De Spanjaard zag invaller Oliver Bearman in de woestijn een foutloze race rijden en ook in de schijnwerpers staan. Veertien dagen later zijn die in Melbourne allemaal op hem gericht na zijn overwinning.

“Een hele goede race”, erkent Sainz, die zijn racehandschoenen na afloop de lucht ingooit en de felicitaties van zijn monteurs in ontvangst neemt. “Ik voelde me een beetje stijfjes, dit was niet de makkelijkste race. Maar ik had een beetje geluk dat ik na het uitvallen van Max (Verstappen) vooraan redelijk in mijn eentje reed en de banden zo goed kon managen. Ik ben zo blij en ook trots op het team, het harde werken betaalt zich hier uit. Wat kan het leven soms toch knettergek zijn, hè? Eerst dat podium in Bahrein, dan die blindedarmontsteking, de rentree en vervolgens deze overwinning. Het voelt als een achtbaanrit”, beweert Sainz. “Ik adviseer alle coureurs hun blindedarm eruit te laten halen, haha.”

Volgens Sainz kon hij Verstappen, vertrokken vanaf pole position, in de eerste ronde betrekkelijk makkelijk bijhouden. “Maar in de bochtencombinatie twee, drie raakte hij de auto kwijt. En toen hij achter mij zat was dat het einde voor Max. Anders had het misschien nog een mooi gevecht kunnen worden. Vanaf dat moment en in ‘schone lucht’ wist ik dat ik deze race kon gaan winnen. Gelukkig”, aldus Sainz, “gebeurde er ook niet zoveel. Op die crash van George op het einde na dan.”

Charles Leclerc completeert Ferrari’s perfecte weekend. De Monegask vervolmaakt het eerste een-tweetje voor de Italiaanse renstal sinds Bahrein 2022. “Wat Carlos na zijn operatie heeft gepresteerd is geweldig”, meent Leclerc. “Ik had zelf helaas wat meer problemen in het eerste gedeelte van de race. Na de eerste pitstop wist ik dat ik Carlos niet zou kunnen aanvallen. Hij was vandaag heel snel, ik ben blij voor hem en het team. We hadden hier in de race niets beter kunnen doen.”