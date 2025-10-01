Ook Carlos Sainz heeft een uitstapje gemaakt naar een andere raceklasse. Waar Max Verstappen de afgelopen weken zijn RB21 inruilde voor een GT-auto op de Nordschleife, waagt de Spanjaard zich aan het rallyrijden. Sainz ging een dagje met zijn vader – rallycoureur Carlos Sainz senior – in thuisland Spanje mee in een rallyauto. ‘Het zweet breekt me nu al uit’, vertelt de Madrileen nog voordat hij in de bolide plaatsneemt.

Niet alleen de vader van Max Verstappen, Jos Verstappen, is tegenwoordig actief in de rallysport, ook Carlos Sainz senior – vader van Williams-coureur Carlos Sainz – is rallycoureur. De Spanjaard won in 2024 zelfs nog de beroemde Dakar Rally. Tijdens de laatste rallytest van het seizoen ging Sainz een dagje met zijn vader mee, en dat leverde leuke beelden op.

“Het zweet breekt me nu al uit”, zegt Sainz in de nieuwe video van Ford Racing nog voordat hij als bijrijder bij zijn vader in de auto plaatsneemt. De Spanjaard zit vervolgens allesbehalve comfortabel naast de rallycoureur. “Elke drie seconden zei ik tegen hem: ‘Pap, voorzichtig, oh mijn god’.” Vervolgens kruipt de Formule 1-coureur ook nog even zelf achter het stuur: “Ik ben blij dat het mijn beurt is.”

