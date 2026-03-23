Carlos Sainz verwacht op zijn vroegst pas een ommekeer voor zijn team Williams in Miami. De Britse renstal kende onverwacht succes in 2025, maar beleeft nu een tegenvallende seizoenstart. Volgens Sainz zal de worsteling van zijn team met onder meer het overgewicht aan de auto zich ook in Japan voortzetten, voordat de Formule 1-kalender in april een onverwachte onderbreking van een maand kent: ‘Voor ons als team had het niet op een beter moment kunnen komen.’

Na een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap in 2025, verloopt de seizoenstart bij Williams allesbehalve vlekkeloos. Het Britse team pakte tot nu toe nog maar 2 WK-punten – dankzij Carlos Sainz zijn negende plaats in China – en kampt onder meer met enorm overgewicht van de FW48.

Sainz vreest daardoor het ergste voor de GP Japan. “Japan zal een enorme worsteling voor ons zijn”, vertelt de Spanjaard aan de media. “Het is een circuit waar het gewicht van de auto en de neerwaartse druk een grote rol spelen. Net als in Shanghai zullen we de negende auto zijn.”

‘Miami is begin van herstelplan’

De onverwachte onderbreking van het Formule 1-seizoen in april – de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden vanwege de oorlog in het Midden-Oosten geannuleerd – komt Williams niet heel verkeerd uit. “Ik vervloek alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt en het feit dat we niet naar het Midden-Oosten gaan”, vervolgt Sainz. “Ik haat het dat we niet racen. Maar voor ons als team had het niet op een beter moment kunnen komen, want het geeft ons een maand om ons herstelproces voort te zetten. Dat hebben we hard nodig. Ik hoop dat Miami het begin is van een herstelplan.”

