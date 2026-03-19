Het team van Williams beleeft na hun indrukwekkende 2025-seizoen een niet al te beste seizoenstart. Slechts twee WK-punten haalde het Britse team tot nu toe in 2026 binnen, in tegenstelling tot de 17 punten die Williams vorig jaar rond dezelfde tijd al had gepakt. Volgens teambaas James Vowles is op dit moment het grootste probleem de twintig kilogram aan overgewicht van de FW48-bolide: ‘Het probleem is zo groot dat we significante aanpassingen moeten doorvoeren’.

Na een indrukwekkende vijfde plaats in het constructeurskampioenschap voor Williams vorig jaar, is de Britse renstal het huidige seizoen met maar 2 WK-punten in twee Grands Prix tijd op een teleurstellende wijze begonnen. Carlos Sainz – in 2025 nog verantwoordelijk voor twee podiumplaatsen bij het team – eindigde op een negende plaats in Shanghai, terwijl teamgenoot Alex Albon de race niet eens kon afmaken.

Twintig kilo overgewicht

Williams-teambaas James Vowles onthult dat de auto van de Britse renstal, de FW48, twintig kilogram te zwaar is. Na de testdagen in Barcelona zou de uitdager slechts 0,4 kilogram zwaarder zijn dan de W17 van Mercedes, maar het wordt nu duidelijk dat de auto te maken heeft met flink overgewicht. “Het is niet ingewikkeld om het gewicht nu al te verlagen, en ik heb al een stappenplan ontvangen om het gewicht niet alleen te verlagen, maar om het zelfs flink onder het streefgewicht te krijgen,” vertelde de Britse teambaas aan de media.

LEES OOK: Wolff ziet keerzijde Mercedes-dominantie: ‘Afwachten welke politieke messen er komen’

“Als we in een wereld zonder het kostenplafond zouden leven, zou ik het morgen uitvoeren en zou het binnen een paar weken klaar zijn”, voegde Vowles eraan toe. “Dat is niet het geval, dus je moet het afstemmen met het moment waarop nieuwe onderdelen daadwerkelijk aan het einde van hun levensduur komen en met de upgrades die we later in het seizoen gaan doorvoeren.” Volgens Vowles heeft het gewicht onder meer invloed op het zwaartepunt van de auto en het energiebeheer. “Het probleem van het overgewicht is zo significant groot dat we serieuze aanpassingen moeten doorvoeren in hoe we opereren. Maar het is zeker op te lossen dit jaar.”

Lees hier alles over de GP Japan

