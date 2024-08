Heb je de race op het circuit van Zandvoort gemist? Het is Max Verstappen niet gelukt om Lando Norris achter zich te houden na een goede start. De Nederlander moet uiteindelijk genoegen nemen met P2, op ruime afstand van de Brit van McLaren. Bekijk hier de video van Viaplay met de hoogtepunten van de Dutch GP 2024.

LEES OOK: Verstappen raakt nog lang niet in paniek: ‘Er is recent iets misgegaan met de auto’

Video: samenvatting Dutch GP 2024 met P2 voor Max Verstappen

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!