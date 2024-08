Max Verstappen weet nog steeds niet zeker waarom de RB20 de laatste paar races moeilijker te besturen is. Volgens de wereldkampioen was dat namelijk aan het begin van het jaar niet zo. Red Bull weet nog steeds niet waar het probleem precies vandaan komt, maar toch maakt Verstappen zich voorlopig geen zorgen over de kampioenschappen.

Verstappen kwam bij de start van zijn thuisrace gelijk aan Norris voorbij, maar de Brit haalde de Nederlander al gauw weer in. Norris verdween vervolgens aan de horizon, en finishte ruim 22 seconden voor Verstappen. De drievoudig wereldkampioen zag de bui echter al voor de race hangen.

“Het hele weekend was hetzelfde”, antwoordde Verstappen op de persconferentie wanneer hem wordt gevraagd of Red Bull tijdens de race meer worstelde dan verwacht. “Het was dezelfde balans van VT1 tot aan de race. De tekortkomingen waren ook hetzelfde, en erg moeilijk om op te lossen. Iets is er recent misgegaan met de auto, en dat moeten we snel verbeteren.”

Verstappen nog niet in paniek

Volgens Verstappen was het probleem namelijk “niet aanwezig tijdens de eerste paar races. Iets in de auto heeft het moeilijk bestuurbaar gemaakt. Het is erg moeilijk precies aan te wijzen waar het precies misgaat.” Toch gaan bij Verstappen de alarmbellen nog niet af. “Het was gewoon een slecht weekend. De laatste paar races waren niet fantastisch, maar we hoeven nog niet in paniek te raken.”

Ondanks de aanhoudende worstelingen met de RB20 kende Verstappen wel een wereldstart op Zandvoort. “Ik had ook een beetje wielspin”, onthulde Verstappen, die verder wel tevreden was over de aanvang van de race. “Maar Checo (Pérez, red.) had ook een goede start. We deden dat goed als team, maar dat doen we het hele jaar al wel.” Verstappen legde verder uit hoe, toen Norris eenmaal aan de Nederlander voorbij was gekomen, hij verder vooral zich “op mijn eigen race” focuste.

‘Ook veel goede jaren gehad’

Verstappen won voor het laatst tijdens de Grand Prix van Spanje, zes Grands Prix geleden. Ook daar maakt de Nederlander zich echter geen zorgen over. “Dat gebeurt gewoon”, blijft Verstappen kalm. “Ik heb ook veel goede jaren gehad. Sommige coureurs hebben nog geen enkele race gewonnen, dus je kan het ook zo bekijken.”

