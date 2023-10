Het Formule 1-team van Aston Martin denkt vanaf 2026 een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. Eerder zal volgens een van de topengineers sowieso niet lukken, aangezien de Britse renstal de komende jaren ‘slechts’ een van de klantenteams van Mercedes is.

“In het verleden is het wel eens anders geweest, maar sinds de intrede van de hybride motoren zijn alleen nog maar fabrieksteams kampioen geworden”, stelt topengineer Luca Furbatto op de website van Aston Martin. Hij doelt daarmee op Mercedes, maar ook op de exclusiviteit die Red Bull (inclusief zusterteam AlhaTauri) heeft met Honda. Over dat beschikt Aston Martin juist vanaf 2026 en dat zal volgens de Italiaan het verschil maken.

“In dat jaar zijn de motoren van Honda voor ons. Daardoor hebben we, met ook onze eigen versnellingsbak, ons lot weer zelf in handen. Dat is ook wat wij nodig hebben als Aston Martin om echt die stap te zetten naar winnen.”

Dat gaat het team dan ook doen, iets wat nu niet mogelijk is volgens Furbatto. “We zijn blij met wat we nu van Mercedes krijgen, maar het betekent wel dat we qua ontwerp van de auto ook afhankelijk zijn van die fabrikant. Van Mercedes krijgen wij te horen wat zoals de dimensies zijn en omvang zijn van de motor, de versnelingsbak, de achterkant van de auto. Daar moeten wij dan weer ons ontwerp op aanpassen.”

Furbatto kijkt daarom naar eigen zeggen uit naar de op handen zijnde exclusieve samenwerking met Honda. Het biedt Aston Martin qua ontwerp meer vrijheden dan nu. Het duurt nog even voor het zover is, maar volgens hem is de samenwerking met Honda sinds de bekendmaking eerder dit jaar meteen al in gang gezet.

“Er is veel contact, de ontwikkeling voor 2026 is al in gang gezet en we komen geregeld bij elkaar als Aston Martin en Honda zijnde. Het begin is veelbelovend.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix