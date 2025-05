Sander Kruis wil zijn ervaring bij voetbalclub RBC en wielerploeg Visma Lease a Bike inzetten om met Stake F1/Sauber, dat volgend seizoen in handen komt van Audi, successen te boeken. De Nederlander was bij de wielerploeg, die uitgroeide van het lelijke eendje van het peloton tot Tour de France-winnaar, al eerder betrokken bij een transformatie. “Ik geloof dat succes te creëren is als we geld en visie samenbrengen.”

Sander Kruis, geboren in Roosendaal en opgegroeid in het nabijgelegen Oud-Gastel, wordt op vijfjarige leeftijd door zijn vader ingeschreven bij RBC. Hij doorloopt de hele jeugdopleiding en komt in het seizoen 2010-2011 tot vijf optredens in de hoofdmacht. Na het faillissement van de voetbalclub uit Roosendaal beproeft hij zijn geluk bij Jong Sparta en later bij TOP Oss, om uiteindelijk in het amateurvoetbal te belanden, eerst bij RKSV Halsteren en later bij Internos.

Ondertussen volgt Kruis de studie Sportmarketing aan de Johan Cruyff University. Als stagiair bij Blanco Pro Cycling Team (tegenwoordig Visma Lease a Bike), gaat hij twijfelen over zijn toekomst. “Ik had het voetbalwereldje al meegemaakt en vroeg me af: is dit het nu? Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik een goede eredivisiespeler had kunnen worden, maar toen ik naar de Tour de France kon, greep ik die kans. Er zijn tranen gevloeid”, bekent hij, “maar als ik nu terugkijk en zie wat het me heeft gebracht, ben ik alleen maar trots op die keuze.”

Geld alleen niet genoeg

Kruis maakt een opmars van stagiair tot commercieel directeur. In deze rollen scoort hij niet meer op het veld, maar met zakelijke deals als de afgesloten hoofdsponsorcontracten. Mede door deze inspanningen vindt de wielerploeg de weg naar boven. In 2015 beleeft Lotto-Jumbo, zoals de formatie ook heette, met slechts zes overwinningen haar slechtste jaar ooit. In 2022 mag kopman Jonas Vingegaard echter het geel aantrekken op de Champs-Élysées, waarna het team in 2023 de kroon op het werk zet door als eerste ploeg ooit alle drie de grote rondes in één seizoen te winnen.

“Als voetballer leerde ik discipline, presteren en samenwerken in teamverband, wat me als persoon vormde. Ik ging voluit aan de slag om mezelf te ontwikkelen, wat samenviel met de groei van de wielerploeg. De ploeg lag op zijn gat, mensen vertrokken en werden ontslagen, waardoor ik veel ruimte kreeg om verantwoordelijkheden op me te nemen”, verduidelijkt Kruis. “Vanaf dag één kon ik in alles meekijken, van de kleine stagiairstaken tot de grote sponsorcontracten. Ik sprong in het diepe en het werd een mooie reis.”

Het boek Visma Lease a Bike is inmiddels gesloten en met de overname van Stake F1/Sauber door Audi dient zich alweer de volgende transformatie aan. “Daar moeten we het hele team bij betrekken”, maakt Kruis meteen duidelijk, die de rol van Head of Partnerships Acquisition vervult. “Het is belangrijk om onze ambities met elkaar uit te spreken en doelen te definiëren. Als we daar gezamenlijk commitment aan geven, mogen we groot dromen. Ik geloof dat succes te creëren is als we geld en visie samenbrengen. Zonder geld kunnen we niets, maar geld alleen is niet genoeg. Met mijn ervaring bij Visma Lease a Bike kan Audi verwachten dat ik in dit proces een gepaste rol zal spelen. Ik blijf Nederlander, direct en uitgesproken, dus ik zal zeker mijn stem laten horen.”

