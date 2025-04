Na het succesvol organiseren van een Grand Prix en het sponsoren van diverse teams overweegt Saoedi-Arabië nu de volgende logische stap; het bezitten van een eigen Formule 1-team. Dat bevestigde prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, tevens voorzitter van de Saoedische automobiel- en motorfederatie. Het is duidelijk dat de Arabieren op de lange termijn een blijvende rol willen spelen in de hoofdklasse.

Een Arabisch Formule 1-team? “Het zou kunnen gebeuren, zeker gezien de snelle groei van de sport”, aldus prins Khalid in een videogesprek met meerdere autosportverslaggevers. “Er is hoe dan ook ruimte op de grid – er zijn straks elf teams en maximaal twaalf plekken. Daarbij komen er in de toekomst mogelijk ook teams te koop. Dat gezegd hebbend, koop je tegenwoordig wel een Formule 1-team om er geld mee te verdienen, zeker als het wordt gekocht door het PIF (het nationale investeringsfonds van Saoedi-Arabië, red.).”

De prins benadrukte dat er binnen het koninkrijk serieuze interesse is om een team te bezitten: “We organiseren al een Grand Prix en sponsoren teams. Dus het zou me niet verbazen als we binnenkort een aankondiging zien van een Saoedisch team.” Saoedi-Arabië heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in de sport. Oliegigant Aramco is wereldwijd partner van de Formule 1 en tevens titelsponsor van Aston Martin.

Midden-Oosten als Formule 1-hotspot

Het Midden-Oosten heeft de afgelopen jaren een steeds prominentere rol gekregen op de Formule 1-kalender. Vier van de 24 races worden in deze regio gehouden, en meerdere landen hebben al sterke banden met bestaande teams. Onlangs heeft het Qatarese investeringsfonds nog een belang genomen in het toekomstige Audi-team. De vraag is of Saoedi-Arabië interesse heeft in een bestaand team, of juist met een eigen renstal de Formule 1 wil betreden.

“Persoonlijk zou ik graag een Saoedisch team zien”, aldus prins Khalid. “Maar als Saoedi-Arabië of een Saoedisch bedrijf instapt bij een bestaand team, hoop ik dat ze dat ook op de juiste manier doen – en succesvol zijn. Het is geen gemakkelijke kwestie, maar waarom zou het niet kunnen?”, stelde hij retorisch. Met de aanleg van het nieuwe Qiddiya-circuit – een futuristisch megaproject dat zijn weerga niet kent – heeft Saoedi-Arabië al bewezen dat het zich voor de lange termijn aan de Formule 1 wil verbinden. In de toekomst zou het Arabische land bovendien de seizoensopener willen organiseren.

“We willen graag de eerste zijn op de kalender”, besloot prins Khalid. “Dat heeft alles met het weer te maken – midden in het seizoen is het hier gewoon te warm. Daarbij is het voor de verkoopcijfers beter om het seizoen te beginnen. De mensen zijn dan enthousiaster.” Of er daadwerkelijk een Saoedisch team op de grid verschijnt, zal de toekomst moeten uitwijzen – maar de intenties zijn er, en de middelen eveneens.

Een impressie van het nieuwe Qiddiya-circuit – bochten op flatgebouwen, zeven kilometer aan asfalt, eenentwintig bochten en hoogteverschillen van honderdacht meter (Qiddiya Media)

