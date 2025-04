Na een teleurstellend raceweekend in Bahrein blikt Max Verstappen vooruit op de GP van Saoedi-Arabië. Komend weekend sluit de Formule 1 met deze vijfde ronde de eerste triple header van het seizoen af. Verstappen, die in Sakhir slechts als zesde over de streep kwam, kijkt uit naar het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit, dat mogelijk kansen biedt voor het worstelende Red Bull.

Met Verstappen op P6 en Yuki Tsunoda op P9 riep Red Bull-topadviseur Helmut Marko in Bahrein al de noodtoestand uit. Ondanks het feit dat het team eindelijk met twee auto’s in de punten reed, kwam de hele teamleiding bij elkaar voor spoedberaad. Niet alleen de RB21 presteerde ondermaats in Bahrein, ook het team maakte veel fouten. Zo betreurde Verstappen liefst twee mislukte pitstops – in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië houdt de Nederlander echter vertrouwen.

‘Zou beter moeten gaan’

“Bahrein was een behoorlijk lastig weekend voor ons en verliep niet echt zoals we wilden,” verklaarde Verstappen in een officieel persbericht. “We werden belemmerd door een aantal problemen en we moeten nog veel aan de auto werken om te komen waar we moeten zijn.” Ondanks deze uitdagingen kijkt Verstappen uit naar Saoedi-Arabië. “Vorig jaar deden we het goed in Djedda,” lichtte hij toe. “Het is een semi-stratencircuit met hele hoge snelheden, dus dat maakt het leuk om op te rijden.”

LEES OOK: Weerbericht GP Saoedi-Arabië: Het hoofd koel houden bij extreme hitte

Wat betreft de bandendegradatie die Red Bull – en menig ander team – parten speelde in Bahrein, is Verstappen opnieuw positief. “Normaal gesproken is er minder bandenslijtage op dit circuit, dus het zou voor ons een betere race moeten zijn,” besloot hij hoopvol. “We zullen nog één keer alles moeten geven voordat deze triple header op zijn einde loopt. Hopelijk kunnen we wat meer tempo uit de auto krijgen en presteren we weer zoals in Japan.”

Het Jeddah Street Circuit, ook wel Jeddah Cornice Circuit genoemd, is een van de nieuwste toevoegingen op de Formule 1-kalender. Max Verstappen is recordhouder op deze tijdelijke baan. Sinds het circuit in 2021 aan de kalender werd toegevoegd, heeft hij twee edities gewonnen. Andere winnaars zijn ex-teamgenoot Sergio Pérez en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde heeft tevens het baanrecord in handen met een racerondje van 1:30.734.

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.