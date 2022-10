Als het aan de sportminister van Saoedi-Arabië, prins Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, ligt, dan organiseert het land binnenkort een tweede Formule 1-race. Dat moet dan gebeuren zodra het circuit in Qiddiya is afgerond.

Saoedi-Arabië organiseerde vorig jaar voor het eerst een Formule 1-Grand Prix. Dat gebeurde op het – net op tijd – afgeronde stratencircuit van Jeddah. Het Jeddah Corniche Circuit, zoals het circuit heet, kreeg al snel de bijnaam ‘snelste stratencircuit ter wereld’.

Dat circuit staat ook de komende jaren nog op de kalender, aangezien de Formule 1 en Saoedi-Arabië een deal getekend hebben waardoor zij tot en met 2030 een race mogen organiseren. Het is echter de bedoeling dat de race op een gegeven moment verplaatst wordt naar Qiddiya, waar gewerkt wordt aan een permanent circuit.

Dat zou vanaf 2026 de locatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië moeten worden, maar als het aan de sportminister van het land ligt staat dan zowel Jeddah als Qiddiya op de Formule 1-kalender. “We zouden geen nee zeggen”, wordt Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal geciteerd door Motorsport.com. “We zien echt de voordelen van deze evenementen voor het koninkrijk, daarom investeren we zoveel.”

“We zouden daar zeker al twee races voor kunnen organiseren. Maar ik denk dat dat iets is dat we moeten bespreken met de Formule 1 en kijken hoe het gaat. Maar we zouden dat zeker graag willen”, aldus Al-Faisal.

Afwisselen

Mocht Saoedi-Arabië niet die twee races per jaar kunnen organiseren, dan ziet Al-Faisal wel nog een andere optie: Jeddan en Qiddiya afwisselen. “Dat gebeurde ook al in Duitsland, met de Nürburgring en Hockenheim. Dat zou dus een optie kunnen zijn.”

Uiteindelijk zal Qiddiya naar verwachting de voorkeur krijgen, mocht Saoedi-Arabië beperkt moeten blijven tot één race. “Het wordt een iconische locatie voor een Formule 1-race, met een attractiepark naast het circuit”, zegt Al-Faisal. “Het is een goede transitie [van Jeddah] omdat het een compleet andere omgeving is. Je zal dan geen twee races in dezelfde regio hebben. Jeddah is naast de zee, Qiddiya is meer in de woestijn en heeft een heel andere sfeer. Qidditya is een enorm project, hopelijk is het op tijd af.”