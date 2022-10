De sportminister van Saoedi-Arabië is onlangs in gesprek gegaan met de Formule 1-coureurs en de teams om de veiligheid van het evenement te bespreken. Hij heeft daarbij gegarandeerd dat er meer veiligheidsmaatregelen zullen worden getroffen voor toekomstige Grands Prix.

Dat deed hij naar aanleiding van de veiligheidszorgen eerder dit jaar. Op de vrijdag vond er op zo’n tien kilometer van het Jeddah Corniche Circuit een raketaanval plaats op een oliedepot van Aramco, een van de hoofdsponsors van de Formule 1. De zwarte rookwolken waren tijdens de eerste vrije training goed zichtbaar op de beelden.

Het leidde tot zorgen bij de coureurs en de teams, die na de vrije training in overleg gingen. De tweede vrije training ging met vertraging door, maar na die sessie kwamen de coureurs bijeen voor een meeting. Daar werd maar liefst vier uur lang, tot diep in de nacht, overlegd over een eventuele staking vanwege de veiligheidszorgen. Uiteindelijk werd besloten, na veiligheidsgaranties van de organisatie, om het raceweekend voort te zetten.

Na het Grand Prix-weekend klonk wel een eenduidig geluid: er moeten discussies komen over de toekomst van deze race in Saoedi-Arabië. Die discussies hebben nu plaatsgevonden met de sportminister van Saoedi-Arabië, prins Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, en de coureurs en teams.

“De meeste zorgen gingen over de veiligheid. We hebben persoonlijk gesproken met alle teambazen en ik heb persoonlijk gesproken met alle coureurs”, wordt Al-Faisal geciteerd door Reuters. “We hebben over al deze kwesties gesproken en we hebben een open dialoog met hen gehad.”

Veiligheid voorop

Volgens Al-Faisal ontkomt de Formule 1 er door de populariteit niet meer aan dat er veiligheidszorgen zullen zijn bij evenementen. Hij wijst daarbij naar Silverstone als voorbeeld. Daar betraden demonstranten de baan na de start van de race. Dat het niet erger afliep was te danken aan de rode vlag na de crash van Guanyu Zhou, waardoor de snelheid er al uit was bij de auto’s.

“Als je naar de wereld van vandaag kijkt, is er overal chaos en daar moeten we ons doorheen vechten”, stelt Al-Faisal. Volgens hem is het dan ook niet meer mogelijk om naar een ‘echt veilige plek te gaan’ met de garantie dat er niets gebeurt.

Al-Faisal verzekert dat de organisatie samenwerkt met de Formule 1 om ‘alle zorgen van coureurs, teams of fans’ weg te nemen, wordt de sportminister door Motorsport.com geciteerd. “We weten dat het veilig is, maar we moeten uitleggen welke maatregelen we getroffen hebben. Meer dan 4000 troepen zijn ingezet tijdens dat evenement. We hebben ervoor gezorgd dat niemand de veiligheid van het evenement of de stad zou aantasten. Voor ons is de veiligheid en beveiliging zelfs groter dan de Formule 1. Het gaat om een natie, dus dat is onze voornaamste prioriteit.”

Foto: Motorsport Images