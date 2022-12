Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. De minst grote brokkenpiloten waren Lando Norris en Daniel Ricciardo.

McLaren: Weinig hoogtepunten, maar ook weinig schade

Het team uit Woking kende een relatief rustig seizoen met weinig bijzondere momenten. Na een dramatisch begin van het seizoen kreeg het team de auto al snel onder controle en werd het eerste en enige podium binnengesleept door Lando Norris in Imola. Naast die derde plaats in Italië waren een vierde plaats in Singapore (Lando Norris) en een vijfde plaats in Australië (Lando Norris) en Singapore (Daniel Ricciardo) de hoogtepunten van het seizoen.

Crashes of incidenten kende het team uit Woking weinig. De zwaarste crash van het seizoen was met afstand die van Daniel Ricciardo in Monaco. De Australiër crashte in de tweede vrije training in de derde sector en dat kostte hem zijn hele voorwielophanging. Het bonnetje? Ongeveer 700.000 euro.

Daniel Ricciardo ging er hard af in de zwembadsectie | Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Lando Norris heeft ook een in het oog springende crash gehad. Tijdens de Grand Prix van Miami reed de Brit tegen Pierre Gasly aan en beschadigde hierbij zijn de achterkant van zijn McLaren. De kosten hiervan bedroegen het team ongeveer 230.000 euro.

Na contact met Pierre Gasly was de race in Miami voor Lando Norris voorbij | Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Alleen de crash in Monaco blijkt uiteindelijk ongeveer 50% van de totale schade dat het team uit Woking overhoudt aan het seizoen 2022. Een beschadigde vloer in de tweede vrije training in Spanje zorgt voor nog een bonnetje van ongeveer 200.000 euro.

Naast het incident van Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen tijdens de Grand Prix van São Paulo en een tikje tegen de muur van Lando Norris in Imola blijft de schadepot van McLaren leeg. Het team doet het hiermee het best van alle teams.

Totale kosten: €1.400.000*

* – Bedragen zijn schattingen